التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الإسماعيلي بعد قليل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست فى الهجوم.

تشكيل الإسماعيلي

على الجانب الأخر، أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الأهلي باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

محمد فوزي في حراسة المرمى، وحمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد هاشم وإياد العسقلاني في الدفاع ، محمد عبد السميع ومحمد مخلوف وعمر الساعي وياو أنور في الوسط، وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي فى الهجوم.