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صلاح سجل ثنائية.. تعادل مثير بين ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - تعادل ، مع نظيره برايتون بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي أقيمت اليوم، الأحد، فى الجولة الثامنة من منافسات لموسم 2023-2024

 

أحرز سيمون أدينجرا الهدف الأول لصالح فريق برايتون فى الدقيقة 21 من زمن المباراة.

 

ونجح النجم المصري محمد صلاح فى تسجيل هدفين متتاليين فى شباك برايتون، جاء الأول فى الدقيقة 40، والثانى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

 

وأحرز لويس دانك الهدف الثانى لفريق برايتون في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

 

ويملك ليفربول 17 نقطة فى رصيده بجدول الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الثالث، فيما جمع فريق برايتون 16 نقطة ليحتل المركز السادس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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