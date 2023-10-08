شكرا لقرائتكم خبر عن «سليل» تتألق في منافسات الحول والزمول بميدان الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن الأحد منافسات سباق سـن الحول والزمول ضمن شارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، وذلك بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات 12 شوطاً، لمسافة 6 كيلومترات.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «زعفرانة» للشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان «المضمر عيسي الخيلي»، الشوط الثاني «سليل» لمحمد الحافري، بتوقيت قدره 10:6:55 (أفضل توقيت)، الشوط الثالث «شاهين» لسيف الكتبي، الشوط الرابع «دالوب» لراشد بالعامري، الشوط الخامس «لسعة» للشيخ ذياب بن سيف آل نهيان «المضمر الصادق الأمين»، الشوط التاسع «هتاشة» لسهيل الكتبي، الشوط السابع «شواهين» لصالح المنصوري، الشوط الثامن «شبابة» لسيف بن كليب، الشوط التاسع «معاند» لحمد الكتبي، الشوط العاشر «الاستشاري» لسالم الدهماني، الشوط الحادي عشر «هملولة» لسالم الكتبي، الشوط الثاني عشر«الراسية» لأحمد العويسي.