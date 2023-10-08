شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة ينظم ورشة فنية لمدربي حراس المرمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

نظم نادي دبا الفجيرة ورشة التدريب الفني لمدربي حراس المرمى لكرة القدم، بإشراف الدكتور زكريا العوضي، وحضور الحارس المصري عصام الحضري، وبمشاركة 50 مدرباً من مختلف أندية الدولة، والخليج.

وانطلقت فعاليات الورشة التدريبية على استاد دبا، وشهدت تطبيق عدد من النظريات العملية نفذها حراس مرمى فرق الأكاديمية بالنادي، كما استعرضت الورشة في جانبيها، العملي والنظري، عدداً من النماذج واللحظات الكروية الحاسمة لحراس المرمى من مختلف المدارس الكروية في كبرى الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، والكالشيو، واللاليغا، والدوري الإماراتي للمحترفين، كما تناولت الورشة مهام حارس المرمى في المواقف المختلفة، ودوره في توجيه زملائه اللاعبين، والمساعدة في تطبيق خطة اللعب «التكتيك» على أرضية ملعب المباراة.

وأكد أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا، أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير منظمة كرة القدم، مشيداً بمخرجات الورشة التدريبية والنجاح الكبير في تحقيق الأهداف المرجوة، والإقبال الكبير والتفاعل الممتاز من المشاركين، مقدماً الشكر إلى الدكتور زكريا العوضي، والحارس المخضرم عصام الحضري، وجميع المدربين المشاركين في الورشة التدريبية التي تأتي ضمن برامج النادي الاستراتيجية الهادفة لتطوير وتعزيز وصقل قدرات المدربين، واكتشاف المواهب من البراعم في أكاديمية النادي.

وأعرب الدكتور زكريا أحمد العوضي، عن شكره وتقديره لإدارة نادي دبا على المبادرة وتنظيم الورشة التدريبية المهمة، مشيراً إلى أنهم تعودوا على المبادرات المجتمعية والرياضية الملهمة من نادي دبا الذي يقدم الكثير لخدمة الرياضة في العموم، وكرة القدم الإماراتية خاصة.

وأكد عصام الحضري أنه لم يتردد في تلبية الدعوة والمشاركة في الورشة التدريبية في ظل العلاقة الوطيدة التي تجمعه بنادي دبا، معرباً عن شكره لأسرة النادي على حسن الاستقبال والضيافة، وأكد أن مثل هذه الورش تساهم في تطور الكرة الإماراتية، وتحقق العديد من الفوائد للمشاركين.