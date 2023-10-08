شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعثر مجدداً بالتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط ليفربول مجدداً في فخ التعادل للمرة الثانية توالياً، إثر تعادله إيجابياً بنتيجة 2-2 مع برايتون في المباراة التي جمعت الفريقين، بالأسبوع الثامن لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تألق النجم المصري محمد صلاح وتسجيله هدفين، إلا أن برايتون نجح في عرقلة ليفربول بالتعادل، ليفقد «الريدز» 5 نقاط في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي.

افتتح سايمون أدينجرا التسجيل لبرايتون في الدقيقة 20، قبل أن يحرز المهاجم المصري محمد صلاح ثنائية ليفربول في الدقيقتين 40 و45 من الشوط الأول.

تعادل المدافع لويس دانك لبرايتون في الدقيقة 78 من زمن المباراة التي شهدت تكافؤاً في الفرص بين الفريقين.

يحتل ليفربول المركز الثالث مؤقتاً برصيد 17 نقطة، فيما حافظ برايتون على المركز السادس برصيد 16 نقطة، انتظاراً لنتائج باقي مباريات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.