شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أول لمرسيليا بقيادة غاتوسو في الدوري الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

حقق مرسيليا انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو غاتوسو، بفوزه الكبير على ضيفه لوهافر 3-0 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبكر مرسيليا بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما تابع القائد المدافع السنغالي أرونا سانغانتي كرة بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق إثر تمريرة من الدولي المغربي أمين حارث (21).

وتلقى لوهافر ضربة موجعة بطرد مدافعه رسول ندياي في الدقيقة 40 بعدما نال الإنذار الثاني.

وعزز السنغالي إسماعيلا سار تقدم الفريق الجنوبي بالهدف الثالث مستغلاً كرة بالكعب من أوباميانغ (84).

وهي المباراة الثالثة لمرسيليا بقيادة غاتوسو خليفة الإسباني مارسيلينو المستقيل من منصبه في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث خسر الأولى أمام مضيفه موناكو 2-3 في الدوري، وسقط في فخ التعادل في الثانية أمام ضيفه برايتون الانجليزي 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وهو الفوز الأول لمرسيليا في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات والأول في الدوري بعد تعادلين وخسارتين، والثالث له هذا الموسم فرفع رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز السادس مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام رين الذي يستضيف باريس سان جرمان حامل اللقب في قمة المرحلة لاحقاً، وليل الذي يحل ضيفاً على لنس الوصيف لاحقاً أيضاً.

في المقابل، مني لوهافر العائد حديثاً إلى دوري الأضواء، بخسارته الثانية توالياً والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.

ويلعب لاحقاً أيضاً بريست مع تولوز، وليون مع لوريان، ومونبلييه مع كليرمون فيران.