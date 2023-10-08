شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون يخطف نقطة ثمينة من أستون فيلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق ولفرهامبتون تعادلاً مهماً بنتيجة 1-1 مع أستون فيلا في المباراة التي جمعت الفريقين بالأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

جاء هدفي المباراة خلال دقيقتين، حيث افتتح هوانج هي تشان التسجيل لولفرهامبتون في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل باو توريس لأستون فيلا في الدقيقة 55، وسط محاولات مكثفة دون جدوى من زملائه لإحراز هدف الفوز.

تمسك ولفرهامبتون بالأداء الدفاعي للخروج بأقل الخسائر، وهو ما أدى إلى ارتكاب لاعبيه 19 مخالفة على لاعبي أستون فيلا، وطرد ماريو ليمينا في الدقيقة 94 من زمن المباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما ابتعد ولفرهامبتون عن منطقة الهبوط، بعد وصول رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر، بعد مرور 8 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز.