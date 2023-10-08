شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يتعادل بصعوبة مع نيوكاسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق وست هام، تعادلاً صعباً في ملعبه مع نيوكاسل بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الثامن لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز،الأحد.

وافتتح توماس سوسيك التسجيل لوست هام في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضع أليكساندر إيزاك ثنائية نيوكاسل في الدقيقتين 57 و62، ثم جاء هدف التعادل من محمد قدوس في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

شهدت المباراة سيطرة لاعبو نيوكاسل على الاستحواذ وسط أداء دفاعي متحفظ من وست هام، حيث اكتفى كل فريق بالتسديد 3 مرات على مرمى المنافس، جاءت منها أهداف التعادل الأربعة.

ورفع وست هام رصيده إلى 14 نقطة بالمركز السابع، يليه نيوكاسل في المركز الثامن بعد حصد 13 نقطة خلال 8 أسابيع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.