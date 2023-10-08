شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعود من رأس الخيمة بفوز استعادة الثقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد فريق الشارقة من رأس الخيمة بفوز استعادة الثقة بعد تخطيه مضيفه فريق الإمارات 3-1،في ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الشارقة خسر أمام العين في الجولة الماضية، لكنه أستعاد في رأس الخيمة الثقة ورفع رصيده إلى 9 نقاط، ليستقر في المركز الخامس على لائحة الترتيب، أما الإمارات فتجمد رصيده عند خمس نقاط، محتلاً المركز العاشر.

في الشوط الأول أظهر الشارقة نزعة هجومية، أثارت قلق دفاعية واضحة في نصف ملعب الإمارات، الذي بذل لاعبوه مجهودات مضاعفة لاحتواء هذه النزعات المبكرة، قبل أن تشهد الدقيقة العاشرة تقدم لاعب الشارقة ميراليم بيانيتش، ليرفع كرة نموذجية داخل منطقة جزاء الإمارات، لينبري لها سيبستيان تيغالي ويضعها برأسه في الشباك هدف المباراة الأول، وهو بالمناسبة الهدف 180 للاعب في بطولة دوري المحترفين، التي خاض فيها 224 مباراة لغاية الآن، علماً بأن آخر خمسة أهداف من آخر ثمانية أهداف خلال مواجهات الفريقين بدوري المحترفين قد تم تسجيلهما بضربات رأسية.

هدف الشارقة الأول فتح شهية الفريق إلى المزيد من الأهداف، لكنه في المقابل لم يخمد حماسة فريق الإمارات، الذي بدأ يتحرر من مشاهد الحذر التي ظهر عليها، ليتصاعد أداؤه تدريجيا، لينجح في ترجمة تطلعاته بهدف التعادل الذي حمل إمضاء ليثيري سيلفا في الدقيقة 36، بعدما تابع تسديدة كايتا المرتدة من قائم الشارقة، أسكنها في الشباك هدف التعادل للإمارات، وهو بالمناسبة الهدف الثاني لهذا اللاعب في مرمى الشارقة، وذلك من أصل ستة أهداف أحرزها بدوري المحترفين.

ورغم التعادل فإن الشارقة حافظ على وقعه الهجومي في الدقائق التالية التي شهدت إهداره لعدة فرص، قبل أن يطل سيبستيان تيغالي برأسه من جديد محرزاً هدف الشارقة الثاني في الدقيقة 45 +8 وبه انتهت أحداث الشوط الأول، وهو بالمناسبة الهدف رقم 11 لهذا اللاعب في مرمى الإمارات خلال مسيرته في دوري المحترفين.

ونجح لاعب الشارقة موسى ماريجا بإحراز هدف الشارقة الثالث في الدقيقة 90+3 والذي أعقبه إطلاق الحكم صافرته معلناً فوز الشارقة بنتيجة 3-1.