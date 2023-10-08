شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي وماييلي فى هجوم بيراميدز أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس.