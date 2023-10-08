شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم أبو قير بهدفى الأخميمى ومارو ويصل للنقطة 7 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزا غاليا على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المحلة ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدورى المحترفين.

تقدم خالد الأخميمى بالهدف الأول للمحلة في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وأضاف رجب مارو الهدف الثانى فى الدقيقة 76 ليحسم أبناء خالد عيد نقاط المباراة رافعا رصيده إلى 7 نقاط ومتقدما خطوة مهمة في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند 3 نقاط.

جاء تشكيل غزل المحلة لمواجهة أبو قير للأسمدة..

عمرو شعبان، على عباس "بيسو"، عمرو الجزار، محمد جابر، عبده يحيى، محمود غالى، عبد الرحمن بودى، رجب مارو، عبد الرحيم العمورى، أحمد طارق، أحمد حسنى "أوشا"

البدلاء: محمود الخضرى، أحمد مجدى، محمد أبو الحمد، خالد الأخميمى، أسامة خليل، يوسف بيبو، محمود مسعد، شيكو محارب، تشارلز

بينما جاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالى..

السيد الصاوى، محمد أحمد محمد، محمود علاء، على عزت، محمد طارق، رامز ميلاد، عمر إبراهيم، طه إبراهيم، أحمد فايز، أحمد راشد، إبراهيم جلال

البدلاء: أحمد محمود السعدنى، محمد عبد الجواد، أحمد عادل، يوسف حمدى، أحمد عامر، أحمد أشرف، حميدى على، محمد نور، أحمد عصام.