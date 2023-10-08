شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى الشوط الأول متقدمًا على إنبى بهدف "ماييلي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وإنبى التي تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي، خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

فيما يضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: أحمد كالوشا - سيف الخشاب - علي فوزي - أحمد صبيحة، خط الوسط: مصطفى دويدار - أحمد العجوز - زياد كمال - أحمد جمال، خط الهجوم: أحمد أوفا - رفيق كابو.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط، جمعها من تحقيق فوز وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق إنبى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، جمعها من هزيمة وتعادل ولم يحقق أى فوز حتى الآن، وفشل لاعبوه في تسجيل أي هدف بينما استقبلت شباكهم هدفا واحدا.