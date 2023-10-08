شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يحافظ على التقدم بثلاثية نظيفة أمام الإسماعيلى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي المقامة حاليا باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نايل والنتيجة هي تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الفريقين، وكاد الإسماعيلي يُباغت الأهلي بهدف مُبكر عن طريق ياور أنور بعدما تلقى كرة جيدة في الدقيقة الأولى لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.

بعد الفرصة الإسماعيلاوية، ظهر الأهلي في المباراة بشكل جيد، وأهدر بيرسي تاو وموديست فرصتين للتسجيل ليتواصل الأداء الهجومي من جانب الأحمر مع محاولات مُتباعدة من جانب الإسماعيلي.

الأهلي واصل الضغط الهجومي على الأسماعيلي مُستغلاً انطلاقات الشحات وامام عاشور وبيرسي تاو، وشهدت الدقيقة 23 هدفا أول للأهلي عن طريق تاو الذي أحسن التعامل مع كرة أرتدت له بعدما سددها حسين الشحات وأودعها بيرسي تاو في مرمى محمد فوزي.

حاول الإسماعيلي العودة للمباراة وشن أكثر من هجمة وتعرض إمام عاشور لإصابة خرج على أثرها من الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود لأرض الملعب ويستكمل المشاركة في المباراة، لكنه فشل في مواصلة اللعب، وبكى اللاعب من الإصابة وغادر اللاعب أرضية الملعب ويشارك طاهر محمد طاهر بدلاً منه.

الإثارة تواصلت في الملعب نتيجة قوة المباراة من الفريقين، ومرر أحمد نبيل كوكا كرة رائعة لـ حسين الشحات ونجح الأخير في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الإول محاولة هجومية من جانب الفريقين إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا ومعه كل من: الحكم المساعد 1: أحمد حسام طه والحكم المساعد 2: سمير جمال والحكم الرابع: السيد منير وحكم الفيديو: عمرو الشناوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست فى الهجوم.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشو الثاني قوية هجومياً من جانب الأسماعيلي الذي ضغط بقوة وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة وسط تراجع واضح من الأهلي ، بعدها عاد الأهلي للأستحواذ على منطقة وسط الملعب ،وشارك رضا سليم بدلاً من حسين الشحات.

وأنطلق طاهر محمد طاهر بهجمة قوية من الناحية اليسرى ومرر كرة رائعة إلى طاهر محمد طاهر وأحسن بيرسي تاو تسجيلها في مرمى الإسماعيلي من "لمسة واحدة" ليُعلن الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 65.

بعد الهدف حاول الإسماعيلي العودة للمباراة وتقليل الفارق لكن دفاع الأهلي ورعونة لاعبي الإسماعيلي أفسدت الهجمات الصفراء.