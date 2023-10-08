شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد سامى بجذع فى أربطة الكاحل قبل انضمامه لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنبري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد ساميّ، المدافع الدولي بالفريق، خلال مباراة إنبي في الدوري.

وخرج ساميّ مصابا في الشوط الثاني للقاء إنبي في الجولة الثالثة بالدوري وشارك بدلا منه المدافع محمود مرعي.

وأوضح المنبري أن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد سامي عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني، شدد على أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة التي يعاني منها المدافع.

وكان البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، قد أعلن عن قائمة معسكر أكتوبر فى الفترة من 9 إلى 16، والذى تتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر، وتضم القائمة أحمد سامى.