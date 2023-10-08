شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور يسجل أول أهداف الإسماعيلى فى مرمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز ياو أنور لاعب الإسماعيلي الهدف الأول لفريقه في شباك الأهلي في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري نايل"، لتصبح النتيجة 3 / 1 للأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وأحمد نبيل كوكا واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست.

وتواجد على دكة الأهلي خلال مباراته أمام الإسماعيلي، كلا من خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومصطفى شوبير ومروان عطية وأفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي في حراسة المرمى، وحمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد هاشم وإياد العسقلاني في الدفاع ، محمد عبد السميع ومحمد مخلوف وعمر الساعي وياو أنور في الوسط، وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء، كمال السيد وعصام صبحي ومحمد الدسوقي وأحمد محسن ومحمد حسن وعبد الله السعيد ونادر فرج وباسم مرسي ومحمود الشبراوي.

وسبق ولعب الفريقان 123 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 65 مباراة، وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 181 هدفًا وتلقت شباكه 95 هدفًا.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي بالنتائج الكبيرة، فحقق الأهلي فوزًا برقم قياسي تهديفيًّا لنجمه الراحل صالح سليم، حيث فاز الأهلي 8- صفر موسم 1957-1958، أحرز منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري العام، وأحرز توتو الهدف الثامن، كما فاز الأهلي على الإسماعيلي 6- صفر مرتين، الأولى موسم 1996-1997، والثانية موسم 2004-2005، وفاز الأهلي 5-2 موسم 1952-1953، فيما فاز الأهلي ثلاث مرات بنتيجة 4-0، مواسم 1975-1976، و2005-2006، و2021-2022، وبنتيجة 4-3 مرتين موسمي 1985-1986، و1993-1994.

أما الإسماعيلي فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 1963-1964، و4-2 موسم 1964-1965، و4-3 موسم 1999-2000.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 2001-2002.

هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي: صالح سليم برصيد عشرة أهداف، وأحمد مكاوي تسعة أهداف، وتوتو سبعة أهداف، وكل من محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات ستة أهداف، ومحمد رمضان خمسة أهداف.

أما هدافو الإسماعيلي أمام الأهلي: عوض عبد الرحمن وبشير عبد الصمد وعماد سليمان، ولكل منهم أربعة أهداف، وفتحي نافع وعلي عمر وصلاح أبو جريشة ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد بركات ومحمد فضل ولكل منهم ثلاثة أهداف.