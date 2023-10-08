شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بهدف مارتينيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أرسنال فوزاً مهماً بهدف نظيف على مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الثامن لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة ندية بين الفريقين، وسط أداء دفاعي وهجمات قليلة، حيث لم يسدد لاعبو مانشستر سيتي إلا مرة واحدة على مرمى ديفيد رايا، مقابل تسديدتين من لاعبي أرسنال على إيدرسون، جاء منهما هدف الفوز.

دخل جابرييل مارتينيلي بديلاً مع بداية الشوط الثاني، ونجح في إحراز هدف فوز أرسنال في الدقيقة 86 من تسديدة اصطدمت بالمدافع ناثان أكي وغيرت اتجاهها إلى مرمى مانشستر سيتي.

رفع أرسنال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع توتنهام المتصدر، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث، بعد مرور 8 أسابيع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.