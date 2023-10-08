شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يواصل محاولة العودة للقمة بثلاثية في فرايبورج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق بايرن ميونخ بثلاثة نظيفة على فرايبورج في المباراة التي جمعتهما بالجولة السابعة لبطولة الدوري الألماني.

شهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي بايرن ميونخ على مجريات اللعب بعد الاستحواذ على الكرة بنسبة 70% والوصول إلى مرمى فرايبورج 21 مرة، من بينهم 6 فرص محققة، إلى جانب منع لاعبي الفريق المنافس من التسديد على مرماهم.

تألق كينجسلي كومان وسجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و85، فيما أحرز ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

وواصل بايرن ميونخ محاولاته للعودة إلى الصدارة، بعد رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 10 نقاط احتل بها المركز الثامن بتريب الدوري الألماني.