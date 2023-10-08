نقل إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة إمام عاشور في مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي التي تقام حاليا على استاد برج العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخرج إمام عاشور من الملعب وهو يبكي في الدقيقة 30، بعد تعرضه للإصابة في أنكل القدم، أثر تدخل عنيف من أحد لاعبي الإسماعيلي.

وقال معلق المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس: إمام عاشور بعد الإصابة سيتم نقله فورا إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

وقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بالدفع باللاعب طاهر محمد طاهر بدلا من إمام عاشور الذي خرج مصابا.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تقدم على الإسماعيلي بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.