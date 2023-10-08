"بعد نقله إلى المستشفى".. التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أصيب لاعب النادي الأهلي إمام عاشور في مواجهة الإسماعيلي التي تقام حاليا على ستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور، كدمة قوية في الأنكل والساق، ويجري حاليا الأشعة في المستشفى للوقوف على التشخيص النهائي.

وأحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 23 من المباراة، وسجل الثاني حسين الشحات في الدقيقة 38. ولم تنهي المباراة حتى الآن.

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