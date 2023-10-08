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"بعد نقله إلى المستشفى".. التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور أمام الإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أصيب لاعب النادي الأهلي إمام عاشور في مواجهة الإسماعيلي التي تقام حاليا على ستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من .

وأفاد مراسل الخليج 365، أن التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور، كدمة قوية في الأنكل والساق، ويجري حاليا الأشعة في المستشفى للوقوف على التشخيص النهائي.

وأحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 23 من المباراة، وسجل الثاني حسين الشحات في الدقيقة 38. ولم تنهي المباراة حتى الآن.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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