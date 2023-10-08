الدوري المصري.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المصري.

افتتح بيرسي تاو التسجيل للأهلي في الدقيقة 23، ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 39، بعدها سجل تاو ثاني الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وسجل ياو أنور هدف تقليص الفارق لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 90.

كما شهدت الدقيقة 26 من الشوط الأول في المباراة إصابة إمام عاشور ونقل إلى المستشفى أثبت التشخيص المبدئي تعرضه لكدمة قوية في الكاحل والساق.

احتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الحادي عشر، برصيد 3 نقاط.