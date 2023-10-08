توتنهام في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز أرسنال على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الأسبوع الثامن:
1. توتنهام - 20 نقطة
2. أرسنال - 20 نقطة
3. مانشستر سيتي - 18 نقطة
4. ليفربول - 17 نقطة
5. أستون فيلا - 16 نقطة
6. برايتون - 16 نقطة
7. وست هام - 14 نقطة
8. نيوكاسل - 13 نقطة
9. كريستال بالاس - 12 نقطة
10. مانشستر يونايتد - 12 نقطة
11. تشيلسي - 11 نقطة
12. فولهام - 11 نقطة
13. نوتنجهام - 9 نقاط
14. ولفرهامبتون - 8 نقاط
15. برينتفورد - 7 نقاط
16. إيفرتون - 7 نقاط
17. لوتون تاون - 4 نقاط
18. بيرنلي - 4 نقاط
19. بورنموث - 3 نقاط
20. شيفيلد يونايتد - نقطة واحدة
وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التوقف الدولي، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، بمباراة ليفربول أمام إيفرتون.