توتنهام في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز أرسنال على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الأسبوع الثامن:

1. توتنهام - 20 نقطة

2. أرسنال - 20 نقطة

3. مانشستر سيتي - 18 نقطة

4. ليفربول - 17 نقطة

5. أستون فيلا - 16 نقطة

6. برايتون - 16 نقطة

7. وست هام - 14 نقطة

8. نيوكاسل - 13 نقطة

9. كريستال بالاس - 12 نقطة

10. مانشستر يونايتد - 12 نقطة

11. تشيلسي - 11 نقطة

12. فولهام - 11 نقطة

13. نوتنجهام - 9 نقاط

14. ولفرهامبتون - 8 نقاط

15. برينتفورد - 7 نقاط

16. إيفرتون - 7 نقاط

17. لوتون تاون - 4 نقاط

18. بيرنلي - 4 نقاط

19. بورنموث - 3 نقاط

20. شيفيلد يونايتد - نقطة واحدة

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التوقف الدولي، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، بمباراة ليفربول أمام إيفرتون.