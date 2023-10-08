" سجن في قضايا مخدرات".. مقتل لاعب إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الموقع الرياضي "one" العبري، أن لاعب بيتار القدس وهبوعيل تل أبيب السابق، ليئور أسولين، قتل في هجوم عملية طوفان الأقصى.

وأشار تقرير الموقع العبري إلى أن، عائلة اللاعب فقدت الاتصال به لمدة 24 ساعة، وعثر على جثته بعد ساعات طويلة من البحث.

بدأ "أسولين" مسيرته في نادي مكابي هرتسليا عام 1997، ولعب بعدها في عدة أندية، مكابي بيتاح، بني سخنين، بيتار القدس، بني يهودا، وانتقل عام 2007 لنادي هبوعيل تل أبيب، ثم إلى نادي أبولون ليماسول عام 2008.

وألقى القبض على اللاعب في إبريل عام 2018 لاتهامه في الاشتراك في بيع المخدرات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام" وصدر ضده حكم بالسجن 19 شهرًا، بعدما اعترف بارتكاب 30 قضية تهريب مخدرات، ورفض استئنافه في نوفمبر 2021، وأطلق سراحه في أغسطس 2022، أي بعد 8 أشهر، لحسن السير والسلوك.