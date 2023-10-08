شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش يحدد الأول من نوفمبر موعدا أخيرا لتأكيد المشاركة فى بطولة أمريكا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، الأول من نوفمبر المقبل كموعد أخير لتأكيد المشاركة الفعلية في بطولة أمريكا الدولية للناشئين والناشئات - ديسمبر 2023.

وأصدر اتحاد الاسكواش بيانا رسمياً جاء كالتالي:

تنويه هام بشأن بطولة امريكا الدولية للناشئين والناشئات - ديسمبر 2023.

نظرا لكثرة أعداد اللاعبين المشاركين في البطولة في بعض المراحل السنية (اكثر من 8 لاعبين) مما يترتب عليه حرمان بعض اللاعبين من المشاركة نظرا للأخذ بالتصنيف المحلي للاعبين واللاعبات.

وحتى لا تتكرر نفس المشاكل التي حدثت في الأعوام السابقة بشأن عدم مشاركة بعض اللاعبين واللاعبات في البطولة بعد تأكيد اشتراكهم مما تسبب في حرمان اللاعبين الراغبين فعليا في المشاركة.

برجاء التأكد من المشاركة الفعلية في البطولة في موعد أقصاه 1 نوفمبر .

علماً بأن اللاعبين واللاعبات الذين سيتم تأكيد اشتراكهم طبقا لتصنيف شهر نوفمبر ولم يشاركوا في البطولة لأي سبب سيكونون عرضة للإيقاف أو الغرامة لعدم مشاركتهم وفي نفس الوقت تم حرمان لاعب آخر يرغب في المشاركة.

بالتوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات.