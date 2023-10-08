"ماييلي" يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وإنبى

القاهرة - سامية سيد - حصل المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام انبي في الدوري، والتى تقدمها رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وحقق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 6 فى المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى نايل، جمعها من تحقيق فوزين وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين .

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، جمعها من هزيمتان وتعادل ولم يحقق أى فوز حتى الآن، وفشل لاعبوه في تسجيل أي هدف بينما استقبلت شباكهم هدفا واحدا.