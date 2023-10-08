شكرا لقرائتكم خبر عن "ماييلي" يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وإنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام انبي في الدوري، والتى تقدمها رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وحقق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.
ويحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، جمعها من هزيمتان وتعادل ولم يحقق أى فوز حتى الآن، وفشل لاعبوه في تسجيل أي هدف بينما استقبلت شباكهم هدفا واحدا.
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