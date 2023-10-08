شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: حزين لإصابة إمام عاشور.. وسعيد بأداء طاهر فى مركزه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثالث جولات الدوري المصري، مؤكدا: "سعداء بالفوز قبل التوقف الدولي وأعتقد أنها كانت مباراة صعبة أمام منافس قوي".

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان لا بد أن نكون في حالة تركيز، وأن نعمل كثيرا واستطعنا استغلال فرصنا والنتيجة كبيرة، ولكن لا تعبر عن سير المباراة، والمنافس خلق لنا فرص كبيرة في اللقاء".

وأضاف: "نحن حزينون لأننا أجرينا تغيرا اضطراريا بعد إصابة امام عاشور في الشوط الأول، وهو يتم فحصه حاليا للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة".

وتابع كولر: "المنافس كان يؤدي بشكل جيد ولكن الأمور لا تسير لوحدها ونحتاج للعمل والجهد من أجل السيطرة على المباريات، والإسماعيلي لعب بشكل جيد وكان ندا لنا، وفي بعض الأوقات الأمور لا تسير كما نرغب في التحكم بالمباريات، ولكن الأهم تحقيق الثلاث نقاط والخروج بالفوز وهو الأهم بالنسبة لنا".

وأوضح المدير الفني للأهلي أن محمد الشناوي قدم مباراة كبيرة، وهو ما يسعدنا وشيء جيد للمنتخب المصري قبل الانضمام إليه، خاصة أنه وصل إلى فورمة عالية، وأعجبني أداء طاهر في مباراة اليوم، وكذلك في المباراة الماضية، ويبذل مجهودا كبيرا ويتحرك جيدا ويؤدي بشكل طيب في مركزه الجديد، ويتحكم في الكرة بشكل جيد، وهو يجيد اللعب في المركز الجديد وهو المهاجم.

الإسماعيلي كان يؤدي بشكل جيد هجوميا، والأهلي كانت لديه مشكلة في عملية التنظيم بالشوط الأول، وكان على اللاعبين التواصل سويا، وسجلوا هدفا وحيدا في المباراة باستهتار من لاعبي الأهلي".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "ليست لدينا مشاكل دفاعية، ولو كان هناك مشاكل دفاعية لخسرنا المباراة، وهناك بعض اللقطات سنتحدث عنها ونحسن منها وفي الهجمة المرتدة، ولكن في المجمل الأداء جيد بدليل الفوز بثلاثة أهداف".