شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بثلاثية فى ليلة إصابة إمام عاشور "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نايل.

سجل ثلاثية الأهلي كل من: حسين الشحات هدفاً وبيرسي تاو "هدفين" وسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي في الدقيقة 90 ، وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط جمعهم من مباراتين وله مباراة مؤجلة أمام سيراميكا، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مباراتين، ويبقى في المركز الحادي عشر.

الشوط الأول

بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الفريقين، وكاد الإسماعيلي يُباغت الأهلي بهدف مُبكر عن طريق ياور أنور، بعدما تلقى كرة جيدة في الدقيقة الأولى، لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.

بعد الفرصة الإسماعيلاوية، ظهر الأهلي في المباراة بشكل جيد، وأهدر بيرسي تاو وموديست فرصتين للتسجيل، ليتواصل الأداء الهجومي من جانب الأحمر مع محاولات مُتباعدة من جانب الإسماعيلي.

الأهلي واصل الضغط الهجومي على الإسماعيلي، مُستغلاً انطلاقات الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو، وشهدت الدقيقة 23 هدفا أول للأهلي عن طريق تاو الذي أحسن التعامل مع كرة ارتدت له بعدما سددها حسين الشحات وأودعها بيرسي تاو في مرمى محمد فوزي.

حاول الإسماعيلي العودة للمباراة، وشن أكثر من هجمة، وتعرّض إمام عاشور لإصابة، خرج على أثرها من الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود لأرض الملعب ويستكمل المشاركة في المباراة، لكنه فشل في مواصلة اللعب، وبكى من الإصابة وغادر أرضية الملعب، وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً منه.

الإثارة تواصلت في الملعب نتيجة قوة المباراة من الفريقين، ومرر أحمد نبيل كوكا كرة رائعة لحسين الشحات، ونجح الأخير في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولة هجومية من جانب الفريقين إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

أدار مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا ومعه كل من: الحكم المساعد 1: أحمد حسام طه والحكم المساعد 2: سمير جمال والحكم الرابع: السيد منير وحكم الفيديو: عمرو الشناوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست فى الهجوم.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشو الثاني قوية هجومياً من جانب الإسماعيلي الذي ضغط بقوة وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة وسط تراجع واضح من الأهلي، بعدها عاد الأهلي للاستحواذ على منطقة وسط الملعب، وشارك رضا سليم بدلاً من حسين الشحات.

وانطلق طاهر محمد طاهر بهجمة قوية من الناحية اليسرى، ومرر كرة رائعة إلى طاهر محمد طاهر وأحسن بيرسي تاو تسجيلها في مرمى الإسماعيلي من "لمسة واحدة" ليُعلن الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 65.

بعد الهدف حاول الإسماعيلي العودة للمباراة وتقليل الفارق لكن دفاع الأهلي ورعونة لاعبي الإسماعيلي أفسدت الهجمات الصفراء، وفي الدقيقة 80 أجرى كولر تغيير ثلاثي للأهلي بمشاركة خالد عبد الفتاح والمهاجم الصاعد محمد زعلوك وأفشة بدلاً من محمد هاني وموديست وديانج.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات هجومية من الإسماعيلي لتقليل الفارق ونجح ياو أنور في تسجيل الهدف الأول للاسماعيلي في الدقيقة 90 بعدما راوغ ياسر إبراهيم وسجل الهدف للدراويش وضغط الفريقان في اللحظات الأخيرة إلى أن أطلق محمود البنا صافرة النهاية مُعلناً فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.