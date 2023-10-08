شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: إصابة إمام عاشور كدمة قوية أسفل الساق ومدة غيابه 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب لا تتعدى من 7 إلى 10 أيام.

شدد طبيب الأهلي على أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحان أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة وهو في طريق العودة بعد نهاية المباراة واطمأننا على حالة اللاعب.

أوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم يبدأ العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.