شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات الأحد 8 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم الأحد مباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دورى نايل، حيث فاز الأهلى على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما حقق بيراميدز فوزا مهما على حساب إنبى بهدف دون مقابل.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 8 / 10 / 2023

مابولوو الاتحاد السكندرى 4

بيرسى تاو الأهلى 4

احمد بلحاج الجونة 3

حسام أشرف بلدية المحلة 2

فادي فريد سموحة 2

عمر كمال مودرن فيوتشر 2

مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي 2

ميدو جابر المصري البورسعيدي 2

عبدالرحمن سمانة بلدية المحلة 2

حسين الشحات 1

كريم بامبو البنك الأهلي 1

فافور اكيم بلدية المحلة 1

شادي حسين زد اف سي 1

مصطفى البدري سموحة 1

ياو أنور الإسماعيلي 1

حمدي النقاز الإسماعيلي 1

محمود عبد الرازق - شيكابالا الزمالك 1

الأهلى يهزم الإسماعيلى

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نايل.

سجل ثلاثية الأهلي كل من: حسين الشحات هدفاً وبيرسي تاو "هدفين" وسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي في الدقيقة 90 ، وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط جمعها من مباراتين وله مباراة مؤجلة أمام سيراميكا، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مباراتين، ويبقى في المركز الحادي عشر.

بيراميدز يفوز على إنبى

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.