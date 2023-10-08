شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: الشحات اشتكى من كدمة.. وإصابة كريم فؤاد شد بالضامة من الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، عن موقف اللاعبين المصابين في الفريق الأحمر وموعد عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال طبيب الأهلي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتم التعامل مع ضغط المباريات بشكل جيد، وتم التنسيق لحصول اللاعبين الدوليين على تطعيمات بالتنسيق مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وأضاف: "كريم نيدفيد وصلاح محسن الأقرب للعودة إلى الملاعب، ولكن من الصعب لحاق اللاعبين المصابين بمباراة سيمبا التنزاني".

وأشار إلى أن عمرو السولية ومحمود متولي في آخر مرحلة من التأهيل ويؤديان جلسات خاصة، وعودتهما قريبة، ولكن من الصعب لحاقهم بمباراة سيمبا التنزاني، وصلاح محسن

وأوضح طبيب الأهلي أن كريم فؤاد تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية، مشيرا إلى أن حسين الشحات تعرض لكدمة خفيفة ولكن لن تعيقه عن المشاركة في المباريات.