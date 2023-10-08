شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم: الأهلى لا يقبل بغير الانتصارات.. ولم يتم استدعائى لمنتخب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رضا سليم، لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي بنتيجة 3 / 1، موجها الشكر إلى لاعبي الأهلي الذين كانوا رجالا داخل الملعب، وليس غريبا أن يفوز الأهلي بـ3 أو 4 أهداف في المباريات".

وقال رضا سليم، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "نبذل أقصى ما في جهدنا لتشريف النادي وإسعاد جماهيرنا، والأهلي فريق كبير ولا يقبل بغير الفوز، ولا يرغب إلا بالفوز بنتائج كبيرة".

كشف رضا أنه لم يتم استدعاؤه من أجل الانضمام لقائمة منتخب المغرب، وأنه يتشرف بارتداء قميص منتخب أسود الأطلسي في الفترة القادمة.