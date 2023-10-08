شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم إنبى بهدف "ماييلى" فى ثالث جولات دورى نايل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.

وخرج ساميّ مصابا في الشوط الثاني للقاء إنبي في الجولة الثالثة بالدوري وشارك بدلا منه المدافع محمود مرعي، وكشف الدكتور مصطفى المنبري رئيس الجهاز الطبي، أن التشخيص المبدئي للإصابة عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني.

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة التي يعاني منها المدافع.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 7 فى المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى نايل، جمعها من تحقيق فوزين وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، جمعها من هزيمتان وتعادل ولم يحقق أى فوز حتى الآن، وفشل لاعبوه في تسجيل أي هدف بينما استقبلت شباكهم هدفا واحدا.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي، خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

فيما ضم تشكيل إنبى كلاً من: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: أحمد كالوشا - سيف الخشاب - علي فوزي - أحمد صبيحة، خط الوسط: مصطفى دويدار - أحمد العجوز - زياد كمال - أحمد جمال، خط الهجوم: أحمد أوفا - رفيق كابو.