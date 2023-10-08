شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة بكاء إمام عاشور بعد خروجه مصابا أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكى إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي وخروجه في الشوط الأول، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب من 7 إلى 10 أيام.

وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحا أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة، واطمأننا على حالة اللاعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم يبدأ العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.