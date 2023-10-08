شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتواصل مع الأهلى لمعرفة تشخيص إصابة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، مع نظيره في الأهلي لمعرفة تشخيص إصابة إمام عاشور ومدة غيابه، قبل اتخاذ قرار باستبعاده من معسكر منتخب مصر.

وطلب الجهاز الطبي في المنتخب التقرير الطبي لحالة إمام عاشور لتسليمها للمدير الفني روي فيتوريا قبل انطلاق معسكر المنتخب غدا.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل، بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب من 7 إلى 10 أيام.

وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحا أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة، وتم الاطمئنان على حالة اللاعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم يبدأ العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.