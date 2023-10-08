شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق أحمد سامى مدافع بيراميدز بمعسكر المنتخب لمباراتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحوم الشكوك لدى الجهازين الفنيين للمنتخب الوطني وبيراميدز حول قدرة أحمد سامي، مدافع الفريق السماوى، على اللحاق بمعسكر منتخب مصر، الذى ينطلق غدا لمواجهتى زامبيا والجزائر، بعد إصابته اليوم في مباراة إنبي وبيراميدز.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب تشخيص إصابة مدافع بيراميدز، خلال ساعات، قبل تحديد مصيره، سواء بالاستمرار في اختيارات فيتوريا، أو الاستبعاد واستدعاء لاعب بديل.

وتمنى محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن يكون أحمد سامي بصحة جيدة للحاق بمعسكر المنتخب الوطني، رغم خروجه مصابا في مباراة الفريق السماوي أمام إنبي.

وكان البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قد كشف قبل أيام عن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجارى، والذى تتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضم فيتوريا لاعبين من 13 ناديا، حيث تواجد 7 لاعبين محترفين بجانب 7 أهلاوية، بجانب 4 لاعبين من بيراميدز وثلاثة من الزمالك، ولاعبين من المصرى البورسعيدى ولاعب من البنك الأهلى وآخر من فيوتشر.