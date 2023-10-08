شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: إنبى قدم مباراة كبيرة.. والانتصار يعيد ترتيب أوراقنا فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، عن مكاسب الفوز الذي حققه الفريق السماوي على إنبي في الدوري.

وقال فتح الله، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس2: "إنبي قدم مباراة كبيرة، وكنا نعلم صعوبة اللقاء، لكننا دخلنا المباراة بهدف الانتصار، والأداء لم يكن أفضل شيء، وهذا طبيعي والأهم هو المكسب والأداء سيتحسن تدريجيًا".

وأضاف المدرب العام لفريق بيراميدز: "كان الفوز على إنبي مهما لإعادة ترتيب الأوراق قبل فترة التوقف الدولي، ونتمنى أن يكون أحمد سامي بصحة جيدة للحاق بمعسكر المنتخب الوطني".

وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.