مجرد بالونة وهم.. مقدمة نارية من عصام الشوالي في مباراة أرسنال والسيتي تعليقا على طوفان الأقصى (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - علق المعلق عصام الشوالي على الأحداث الجارية في قطاع غزة بعد قيام المقاومة الفلسطينية بشن هجمات في الداخل الإسرائيلي وقذف مناطق في الأراضي المحتلة عبر هجمات نوعية حملت اسم «طوفان الأقصى».

وقال عصام الشوالي في افتتاحية مباراة آرسنال ومانشستر سيتي، والتي أقيمت على ملعب "الإمارات"، مساء الأحد، في قمة مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي: «حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم وعن جيش لا يقهر فكان وهم».

وتابع الشوالي: «كلموك عن خط برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم، آلا فهمت آلا فهمنا آلا فهمت أنهم مجرد بالونة وهم».