تم نقله لأقرب مستشفى.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة الإسماعيلي التي انتهت بفوز الأحمر ٣-١، في الدوري المصري الممتاز.

وأكد جاب الله، في تصريحات إعلامية، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب لا تتعدى من 7 إلى 10 أيام.

شدد طبيب الأهلي على أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحان أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة وهو في طريق العودة بعد نهاية المباراة واطمأننا على حالة اللاعب.

أوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم يبدأ العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.