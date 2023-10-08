شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي هيلمان مدرباً للرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي الرياض السعودي الأحد تعاقده مع المدرب البرزيل أودير هيلمان (46 عاماً) خلفا للبلجيكي يانييك فييرا الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وسبق لهيلمان قيادة عدد من الأندية من بينها الوصل الإماراتي وأندية انترناشيونال وفلومينسي وسانتوس البرازيلية كما عمل مساعداً لمدرب منتخب البرازيل تحت 23 سنة.

وأصبح التقني البرازيلي ثاني مدرب برازيلي في الدوري السعودي إلى جانب مواطنه شاموسكا مدرب التعاون الذي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 22 نقطة.

يذكر أن الرياض يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين بعد 9 جولات.