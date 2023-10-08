الامارات | دوري أدنوك للمحترفين.. سقوط الكبار وانتفاضة الوسط والأخطاء التحكيمية وفرحة النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت أندية مقدمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ضربة موجعة خلال الجولة الخامسة، إذ سقط العين بالخسارة خارج ملعبه على يد النصر صفر-،1 ووقع كل من شباب الأهلي والوصل في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام كل من الجزيرة وعجمان على التوالي، وتلقت مساعي الوحدة في الدخول في سباق المنافسة صدمة قاسية بخسارته أمام بني ياس 1-2، وكان النصر الرابح الأكبر في الجولة بانتصاره على العين 1-صفر.

ونجحت أندية منطقة وسط الترتيب في تحقيق انتفاضة مكنتها من استعادة توازنها عقب الجولة الرابعة، إذ حقق انتصر البطائح على خورفكان 3-1 وفاجأ بني ياس مضيفه الوحدة بالفوز عليه 2-1، فيما واصل اتحاد كلباء سلسلة انتصاراته بعبوره لحتا 2-1.

وتسببت الأعصاب المشدودة في اكتساء مباريات الجولة باللون الأحمر، إذ شهدت طرد 5 لاعبين من 5 فرق مختلفة، واستحوذت مباراة الوصل مع ضيفه عجمان على نصيب الأسد من البطاقات الملونة، إذ سجلت شهدت أشهار بطاقتين حمراوين بواقع بطاقة لكل فريق، إلى جانب 9 بطاقات صفراء أخرى.

وأطلت الأخطاء التحكيمية المؤثرة في الجولة، إذ أوضح المحلل التحكيمي في قناة أبوظبي الرياضية، فريد علي خلال مراجعته للحالات التحكيمية عدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها مهاجم بني ياس يوسف نيكتيه حينما كان فريقه متأخراً صفر-1 في مواجهة الوحدة في الدقيقة 80 والتي كان نقطة تحول في اللقاء وخرج "السماوي" لاحقاً منتصراً 2-1، إلى جانب ركلة الجزاء التي حصل عليها اتحاد كلباء أمام حتا حينما كان متقدماً 1-صفر وعزز بها تقدمه وانتهت المباراة لاحقاً بفوزه 2-1.

وعلى مستوى اللاعبين، افتتح سبستيان تيغالي رصيد أهدافه مع الشارقة بتسجيل ثنائية خلال فوز "الملك" خارج قواعده على الإمارات 3-1، واستعاد مهاجم بني ياس، الفرنسي يوسف نيكتيه مكانته في صراع الهدافين بالوصول للهدف الرابع بإحرازه هدف فوز "السماوي" أمام الوحدة، بينما ظهر المهاجم أحمد خليل مع فريقه البطائح لأول مرة منذ بداية الموسم، فيما كان حارس النصر، أحمد شامبيه هو الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة.



نتائج مباريات الجولة

اتحاد كلباء 2-1 حتا

البطائح 3-1 خورفكان

بني ياس 2-1 الوحدة

الوصل 1-1 عجمان

الجزيرة 1-1 شباب الأهلي

الإمارات 1-3 الشارقة

النصر 1-0 العين



مباريات الجولة القادمة (السادسة)

الجمعة 27 أكتوبر

البطائح X عجمان

حتا X الوصل

الوحدة X اتحاد كلباء

شباب الاهلي X النصر



السبت 28 اكتوبر

العين X الإمارات

خورفكان X الجزيرة

الشارقة X بني ياس



ترتيب الأندية

شباب الأهلي 13

العين 12

الوصل 11

الجزيرة 10

الشارقة 9

بني ياس 7

البطائح 7

اتحاد كلباء 7

النصر 6

الوحدة 6

الإمارات 5

خورفكان 4

عجمان 2

حتا (صفر).



ترتيب الهدافين

لابا كودجو (العين) 4

وليد ازارو (عجمان) 4

كايو لوكاس (الشارقة) 4

يوسف نيكتيه (بني ياس) 4

هاريس (الوصل) 4