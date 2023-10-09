شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 8/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد، الموافق 8/ 10/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، الزمالك يرعى فريق البطل الأولمبي للكرة النسائية لمدة موسم، وغلق ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة الثلاثاء استعدادا للانتخابات.

أوسوريو يضع خطة علاج الثغرات الدفاعية للزمالك بسبب 7 أهداف

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، على استغلال فترة التوقف الدولى لوضع خطة لعلاج الثغرات الدفاعية بالفريق استعداداً للمرحلة المقبلة، خاصة بعدما تلقت شباك الزمالك 7 أهداف منها 4 فى الدوري، بواقع هدفين من بيراميدز وهدف من المقاولون وهدف من البنك الأهلى، بجانب ثلاثة أهداف فى الكونفدرالية بواقع هدفين ذهاباً من أرتا سولار وهدف إياباً. تعرض أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. أزمة قلبية مفاجئة لـ أحمد جلال إبراهيم ونقله للعناية المركزة

الزمالك يستأنف تدريباته الأربعاء استعداداً لسموحة فى الدورى

يستأنف فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمباريات الدورى الأربعاء المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها 21 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة دورى نايل.

الزمالك لليوم السابع: غلق ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة الثلاثاء استعدادا للانتخابات

قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية، غلق ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعد غدٍ الثلاثاء، استعدادا لعقد الجمعية العمومية المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجارى، على أن يتم نقل تدريبات الفريق إلى ملعب آخر.

موعد ظهور عواد مع الزمالك بعد طرده أمام البنك الأهلى.. فيديو

شهدت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلى في الجولة الثالثة من بطولة دورى نايل، التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، طرد محمد عواد حارس الفريق فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التي أٌقيمت باستاد القاهرة الدولى.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى بعد الفوز على البنك الأهلى

فاز الزمالك على البنك الأهلى أمس، السبت، فى الجولة الثالثة من بطولة دورى نايل، بهدفين مقابل هدف، ليقفز الفارس الأبيض إلى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بالتعادل فى مباراتين والفوز فى واحدة، حيث تعادل مع بيراميدز والمقاولون، ثم فاز على البنك الأهلى.

منافس الزمالك.. أبو سليم الليبي يضم المهاجم أكرم الزوي

أعلن نادى أبو سليم الليبي، بشكل رسمي، اليوم الأحد، تعاقده مع المهاجم أكرم الزوي لتدعيم صفوفه قبل مواجهات مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كريم حسن شحاتة: أوسوريو مدرب تصرفاته غريبة وغير قادر على قيادة الزمالك

أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب يفضل دائمًا افتعال المشاكل والأزمات مع الفرق التى تواجه نادي الزمالك، خاصًة وهو خاسر.

أحمد خالد حسنين لـ"الخليج 365": "روح الفريق" شعار القائمة الموحدة لحل أزمات الزمالك

أكد أحمد خالد حسنين، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك تحت السن بقائمة حسين لبيب أنه ابن القلعة البيضاء وتربى داخل النادي من عمر 4 سنوات، وقال خالد حسنين في ندوة الخليج 365، إن سبب ترشحه لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة إيمانه بقدرته على التغيير وتقديم شيء مفيد لنادى الزمالك وجمعيته العمومية.

الزمالك يرعى فريق البطل الأولمبي للكرة النسائية لمدة موسم