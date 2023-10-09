شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم لاعبى الأهلى قبل رحلة تنزانيا ومواجهة سيمبا فى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة، في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.