شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: إدارة تحكيمية جيدة للدولى محمود البنا فى لقاء الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى والإسماعيلي

المسابقة: الجولة الثالثة (دورى النيل)

النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود البنا

مساعد أول: أحمد حسام

مساعد ثان: سمير جمال

حكم رابع: سيد منير

حكما الـ VAR: عمرو الشناوى، محمد نهاد

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طاقم التحكيم بالكامل فى إدارتها بشكل جيد، نتيجة اليقظة والتركيز والاهتمام والتعاون، وكانت أبرز الحالات كالتالى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 22 تميز الحكم المساعد الأول أحمد حسام طه حين أشار إلى استمرار اللعب واحتساب هدف صحيح للنادى الأهلى.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 38 مطالبة من لاعبى الإسماعيلي بركلة جزاء، نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد على لاعب الأهلي محمد هانى، الحكم كان قريبا وأشار إلى استمرار اللعب، والقرار صحيح نتيجة أن اليد كانت ملتحمة بجسم اللعب والـVAR يؤكد صحة قرار الحكم.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 52 سقوط بيرسى تاو داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، والحكم أشار إلى استمرار اللعب، ولا توجد مخالفة والقرار صحيح.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 72 سقوط داخل منطقة جزاء الأهلى من مهاجم الإسماعيلي، والحكم أشار إلى استمرار اللعب وأن التنافس عادل ومشروع بين المهاجم والمدافع والقرار صحيح.

اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية متميزة وقراءة للعب جيدة واستغلال أمثل لعنصر التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى للتحول من الثلث الدفاعى إلى الهجومى وشخصية تحكيمية حاضرة وقناعات لدى اللاعبين بالقرارات.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم طاهر محمد طاهر للعب بتهور، وكان يجب أن يشهر له البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء فى الدقيقة 62 نتيجة اللعب بتهور، كما أنذر لاعب الإسماعيلي عبد الرحمن مجدى نتيجة السلوك غير الرياضى.

الحكمان المساعدان: تركيز واهتمام وتميز للحكمين المساعدين وتعاون جيد مع حكم المباراة فى احتساب المخالفات القريبة منهما.

حكما الـVAR: لا توجد حالات تستدعى تدخل الـVAR.