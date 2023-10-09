شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: مباراة الإسماعيلى كلها مكاسب باستثناء إصابة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على حساب الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، في مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن المباراة كانت بها الكثير من المكاسب باستثناء خسارة وحيدة وهي تعرض إمام عاشور للإصابة.

وأكد بيبو أن إصابة عاشور بسيطة ولا تدعو للقلق، وأن الفحوصات الطبية التي سيخضع لها سوف تحدد مدة الغياب.

وقال بيبو عقب المباراة: «أهنئ جمهور الأهلي على هذا الفوز المهم.. الإسماعيلي فريق قوي جدًّا ويقوده مدير فني مميز، ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز بنتيجة جيدة، وكنا نأمل في الخروج بشباك نظيفة ولكننا تلقينا هدفًا في الدقائق الأخيرة، وسنحاول علاج الأخطاء في المباريات المقبلة، وأرى أننا حققنا مكاسب عديدة من الفوز، والمباراة استعداد جيد للمرحلة المقبلة».

وأضاف بيبو: «الفترة المقبلة صعبة جدًّا، وهناك الكثير من المباريات الخارجية في البطولات الأفريقية، ولكن إدارة النادي توفر لنا كل سبل الراحة دائمًا ولا تبخل علينا بأي شيء، والتحديات القادمة صعبة، لكن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية دائمًا».