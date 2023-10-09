شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الفتح السعودى بالبطولة العربية لكرة السلة المقامة فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى على نظيره الفتح السعودى بنتيجة 98-58، فى إطار مباريات دور الـ16 للبطولة العربية للسلة والتى تقام فى قطر.

وتأهل الأهلى إلى متافسات دور ربع النهائي ليلتقى مع الاتحاد السكندري فى ربع النهائي غدا.

وتغلب فريق سلة الأهلى، فى ثالث مبارياته بالبطولة العربية على نظيره فريق مجد طنجة بنتيجة 85/71 وخسر من بيروت اللبنانى 79/70.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يبدأ الاتحاد السكندرى مبارياته فى البطولة غدًا، بمواجهة اتحاد الجزائر.

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.