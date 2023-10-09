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نادي الصيد يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد احتفالات نادى الصيد المصرى بفرع بورسعيد باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة

وحضر الاحتفال حضور نائب البرلمان محمود حسين ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ،والدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، والنائب حسن عمار ، واللواء يسرى عمارة واللواء حسن الرويني .

تضمن الاحتفال تكريم عدد من أبطال ورموز حرب أكتوبر المجيدة وتكريم اسم الراحل طارق ابو المعاطي مراقب عام نادي الصيد ببورسعيد.

كما تضمن الاحتفال فقرات فنية غنائية وطنية قدمتها فرقة ،"فوكابيلا " التابعة لكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد

كما قام المهندس عبد الله غراب بافتتاح معرض لجنة التصوير الضوئي" إبداعات بورسعيدية" بنادي الصيد بورسعيد ومعرض مسابقة رسوم الأطفال عن حرب اكتوبر المجيدة تحت إشراف لجنة الفنون بالفرع.

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صورة جماعية

 

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جانب من الحضور

 

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جانب من الحضور

 

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المكرمين

 

احد المكرمين
المكرمين

 

المهندس عبد الله غراب ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
المهندس عبد الله غراب ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

 

تكريم احد ابطال حرب اكتوبر
تكريم ابطال حرب اكتوبر

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

صورة جماعية
صورة جماعية

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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