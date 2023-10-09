شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: أضعنا فرصا سهلة أمام بيراميدز ودخلنا الموسم بدون تدعيمات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، أن مباراة الأهلى الماضية أثرت على مجهود اللاعبين في مباراة فريقه أمام بيراميدز بالدوري اليوم، والتي انتهت بهزيمة الفريق البترولى.

وقال مصطفى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس2: "كنا الأفضل من بيراميدز اليوم في الشوط الثاني، وواجهنا خصمين قويين في ظرف أقل من أسبوع، وسعيد بأداء اللاعبين".

وأضاف المدير الفني لفريق إنبي: "راض تماما على اللاعبين في بداية الموسم، لم ندعم صفوفنا بالشكل الكامل، بسبب إيقاف القيد الذى تم فتحه في الساعات الأخيرة".

وتابع: "هناك نقاط ضاعت منا بطريقة غريبة سواء أمام الطلائع أو الجيش، ومعظم قوامنا من اللاعبين الشبان وواجهنا سوء توفيق في الفترة الماضية".

وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.