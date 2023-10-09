شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يمنح لاعبى بيراميدز راحة 4 أيام بعد الفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام خلال فترة التوقف الدولية الحالية، وبعد الفوز على إنبي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا مهما على حساب إنبي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أُجرى في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي، ليحصد الفريق 3 نقاط غالية.

وسجل الدولي الكونغولي ماييلي هدف بيراميدز الوحيد في المباراة من تسديدة بالرأس، بعد عرضية المدافع الدولي محمد حمدي في الشوط الأول.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من يوم الجمعة المقبل بملعب النادي في الدفاع الجوي، تحضيرا للمباراة التي تلي التوقف أمام فيوتشر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.