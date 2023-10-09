7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: منتخب مصر يطير للإمارات غدا لخوض مباراتى زامبيا والجزائر ودياً، ودورى نايل.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بثلاثية فى ليلة إصابة إمام عاشور، وبيراميدز يهزم إنبى بهدف "ماييلى" فى ثالث جولات دورى نايل.

منتخب مصر يطير للإمارات غدا لخوض مباراتى زامبيا والجزائر ودياً

تتوجه بعثة منتخب مصر إلى دولة الإمارات الشقيقة غداً لإقامة معسكر فى الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، ويتخلله مباراتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر.

دورى نايل.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بثلاثية فى ليلة إصابة إمام عاشور "فيديو"

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب..

ضمن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة التأهل رسميا إلى أولمبياد باريس 2024 بعد خسارة منتخب تونس أمام تركيا 3/0 فى ختام التصفيات المقامة فى اليابان متصدرا التصنيف القارى لأفريقيا.