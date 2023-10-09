شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، من حسابات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل رسمي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي وحاجته للعلاج مدة 10 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين في معسكر أكتوبر الجاري أمام منتخبي زامبيا 12 أكتوبر والجزائر 16 أكتوبر.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب من 7 إلى 10 أيام.

وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحا أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة، وتم الاطمئنان على حالة اللاعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.