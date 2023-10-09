شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الصم بعد إنجازه في بطولة العالم لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية لاستقبال بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم للصم بعد المشاركة فى بطولة العالم بماليزيا والحصول على المركز الرابع، بحضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

استطاع المنتخب المصرى أن يحقق إنجازاً بحصوله على المركز الرابع وإشادة الجميع بالمستوى الذى ظهر علية اللاعبون فى البطولة التى شارك فيها 19 منتخبا.

وجدد الدكتور أشرف صبحى فى رسالته للاعبى المنتخب والذى نقلها بدوره الدكتور عمرو الحداد على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية وخاصة من أبناءنا من ذوى الاعاقة وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التى تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

تضم بعثة المنتخب كلا من محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة، ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم، وشوكت النجار مدير فنى، وفؤاد عبد الحميد مدرب عام، والسيد جمعه إدارى، وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.